Сквер космонавтов появится на карте Иркутска

Сквером космонавтов официально станет называться территория на пересечении улиц Сурикова и 5-ой Армии в Иркутске. Как сообщает 1 апреля 2017 года на своей странице в социальной сети Facebook директор обсерватории ИГУ Сергей Язев, соответствующую инициативу с его подписью 31 марта единогласно поддержали члены комиссии по топонимике администрации Иркутска.

Сергей Язев напоминает, что Иркутская область дала миру четырех космонавтов, совершивших шесть полетов в космос, — это Борис Волынов, Александр Полещук, Дмитрий Кондратьев и Анатолий Иванишин (Борис Волынов и Анатолий Иваниншин совершили по два полета). В России Приангарье находится на третьем месте по числу родившихся космонавтов — после Московской области вместе с Москвой и Ленинградской области вместе с Санкт-Петербургом.

«Должны ли иркутяне знать об этом? Должно ли это быть отмечено на карте Иркутска? Должны ли экскурсоводы рассказывать об этом гостям города? Сомнений в этом нет, — замечает Сергей Язев. — В честь пятидесятилетия полета Юрия Гагарина в апреле 2011 года в сквере на пересечении улиц Сурикова и 5-ой Армии были высажены пятьдесят кедров. Это не случайно: “Кедр” — позывной Гагарина в его полёте». По его словам, подразумевалось, что сквер будет называться «Сквером космонавтов», но до сих пор официально такого названия не было.