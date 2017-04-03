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05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сквер космонавтов появится на карте Иркутска

Один из скверов Иркутска назовут сквером космонавтов.

Сквером космонавтов официально станет называться территория на пересечении улиц Сурикова и 5-ой Армии в Иркутске. Как сообщает 1 апреля 2017 года на своей странице в социальной сети Facebook директор обсерватории ИГУ Сергей Язев, соответствующую инициативу с его подписью 31 марта единогласно поддержали члены комиссии по топонимике администрации Иркутска.

Сергей Язев напоминает, что Иркутская область дала миру четырех космонавтов, совершивших шесть полетов в космос, — это Борис Волынов, Александр Полещук, Дмитрий Кондратьев и Анатолий Иванишин (Борис Волынов и Анатолий Иваниншин совершили по два полета). В России Приангарье находится на третьем месте по числу родившихся космонавтов — после Московской области вместе с Москвой и Ленинградской области вместе с Санкт-Петербургом.

«Должны ли иркутяне знать об этом? Должно ли это быть отмечено на карте Иркутска? Должны ли экскурсоводы рассказывать об этом гостям города? Сомнений в этом нет, — замечает Сергей Язев. — В честь пятидесятилетия полета Юрия Гагарина в апреле 2011 года в сквере на пересечении улиц Сурикова и 5-ой Армии были высажены пятьдесят кедров. Это не случайно: “Кедр” — позывной Гагарина в его полёте». По его словам, подразумевалось, что сквер будет называться «Сквером космонавтов», но до сих пор официально такого названия не было.

Сергей Язев добавляет, что теперь важно, чтобы в сквере появился памятный знак, посвященный нашим землякам-космонавтам. «На этом знаке обязательно должно быть оставлено место для упоминания будущих космонавтов из Прибайкалья. Надо подумать о конкурсе на лучший проект такого знака», — заметил учёный.

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