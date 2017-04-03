Жителям Омска напоминают об опасности прогулок по льду Иртыша

Весна в Омске набирает обороты, температура воздуха постепенно повышается, а с потеплением тает лед на реках Иртыш и Омь. Несмотря на то, что лед, покрывший реки, становится все более хрупким, омичи по-прежнему выходят на него, особенно это относится к рыбакам.

Главное управления МЧС России по Омской области в очередной раз предупреждает омичей об опасности и настоятельно рекомендует не выходить на лед и не рисковать своей жизнью и здоровьем.

Рыбакам же, которые пользуются последними моментами зимы и занимаются подледной ловлей, спасатели рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности, а также не терять бдительность, ведь от этого может зависеть жизнь другого человека.

Находясь на льду, нужно постоянно визуально оценивать свое местоположение относительно берега, твердят спасатели. Известны случаи, когда отрывались крупные льдины, на которых находились люди. Отчаянным рыбакам, выходящим на хрупкий лед, напоминают, что это сильный риск и призывают не подвергать свою жизнь опасности.

В случае если все же не удалось уберечься и угодить под лед, нужно не паниковать, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться в холодную воду с головой. Следует перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет под лед, а после осторожно, не обламывая кромку льда, безо всяких резких движений, наползти грудью на край льда и забросить по очереди ноги. Спасатели советуют после этого медленно откатиться от кромки и ползти к берегу, причем двигаться следует в ту сторону, откуда пришли, ведь там уже лед проверен на прочность. ГУ МЧС по Омской области.

Если же на ваших глазах кто-то провалился под лед, спасатели рекомендуют не теряться, а помочь человеку. Первым делом вызвать скорую помощь и спасателей по телефону «101» с мобильного. Затем вооружиться длинной палкой, доской, веревкой и осторожно подползти к полынье, широко раскинув руки, можно даже подложить под себя фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры.

Подползать к полынье близко очень опасно, поскольку увеличивается нагрузка на лед, можно и самому угодить в воду. Приблизившись к человеку, оказавшемуся в беде, за 3−4 метра протянуть приготовленную доску, бросить веревку и другое подручное средство и осторожно вытянуть человека. Спасенного следует доставить в теплое место и снять с него всю одежду, будет лучше, если переодеть в сухое, а затем передать спасателям и медикам «скорой помощи».