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08:21 (мск), источник: Om1.ru

На рынке в Омске торгуют сладостями с голубиным пометом — ВИДЕО

Омичей возмутило, что продавцы не соблюдают санитарные нормы.

Свидетелем неаппетитной картины стал один из жителей города Игорь Кальницкий. Омич заметил, как в одной из палаток на Амурском рынке голуби прохаживались по выставленным на продажу сладостям.

Птицы совершенно спокойно прогуливались по коробкам и клевали печенье. При этом продавца палатки на месте не было, не появился торговец и позже, когда горожанин вновь подошел к лотку. Очевидно, голуби воспользовались отсутствием продавца и набросились на лакомства.

«Сегодня наблюдал вот такую картину. Продавец снеди под открытым небом на амурском рынке отлучилась, видимо, минут на несколько и этим с радостью воспользовались небесные странники — символы мира. Они по-хозяйски ковырялись в коробках, щедро сдабривая обклёванные печеньки помётом, причем уже не символическим. А что? Вернётся находчивая хозяйка лотка, прогонит птиц и в продаже появятся печеньки “в глазури”!», — возмущается горожанин.

Выяснить, кому принадлежит торговая точка, неравнодушному жителю Омска не удалось. Омич снял происходящее на видеокамеру, а роликом поделился в паблике «Омск ВК».

В комментариях горожане дружно выразили свое негодование по поводу грубых нарушений санитарных норм. Жители Омска отмечают, что покупать лакомства без упаковки опасно.

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