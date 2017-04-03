На рынке в Омске торгуют сладостями с голубиным пометом — ВИДЕО
Омичей возмутило, что продавцы не соблюдают санитарные нормы.
Омичей возмутило, что продавцы не соблюдают санитарные нормы.
Свидетелем неаппетитной картины стал один из жителей города Игорь Кальницкий. Омич заметил, как в одной из палаток на Амурском рынке голуби прохаживались по выставленным на продажу сладостям.
Птицы совершенно спокойно прогуливались по коробкам и клевали печенье. При этом продавца палатки на месте не было, не появился торговец и позже, когда горожанин вновь подошел к лотку. Очевидно, голуби воспользовались отсутствием продавца и набросились на лакомства.
«Сегодня наблюдал вот такую картину. Продавец снеди под открытым небом на амурском рынке отлучилась, видимо, минут на несколько и этим с радостью воспользовались небесные странники — символы мира. Они
Выяснить, кому принадлежит торговая точка, неравнодушному жителю Омска не удалось. Омич снял происходящее на видеокамеру, а роликом поделился в паблике «Омск ВК».
В комментариях горожане дружно выразили свое негодование по поводу грубых нарушений санитарных норм. Жители Омска отмечают, что покупать лакомства без упаковки опасно.