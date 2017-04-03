В Омске прошёл митинг «Хватит уничтожать город»

Митинг «Хватит уничтожать город» прошёл в Омске. Об этом сообщает НГС. Новости.

Экологический митинг прошёл вчера, 2 апреля, на Левобережье. Он проходил в формате «свободного микрофона» — любой гражданин мог высказаться. На мероприятии выступающие призывали следить за городом как городских властей, так и самих жителей — с приходом весны стало видно, как много мусора валяется на улицах.

Отметим, что место проведения митинга не было согласовано с администрацией города — для его проведения выделили площадку у КДЦ «Иртыш», однако приехавшие к «Арене» омичи не спешили расходиться и провели митинг стихийно.