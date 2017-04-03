Социолог: у российской молодежи очевидный запрос на правду

«У молодежи очевидный запрос на правду и на ответы, которые они хотят услышать, — добавила эксперт.— И важно, чтобы сейчас прозвучали именно ответы, а не началось закручивание гаек или придумывание новых широкомасштабных молодежных программ. Молодые отказались от политики в официальном, официозном формате, но политически оказались включенными и грамотными».

«Это поколение живет не только в “цифре”, что и показал их выход на улицы 26 марта, — считает госпожа Омельченко.— Социологи и политики несколько преувеличивали значимость “цифры” как пространства, в которое уходят старшие подростки. На самом деле соцсети предполагают важность встретиться лицом к лицу… Мы, изучая молодежные солидарности, обратили внимание на то, что удовольствие, получаемое от гражданского участия, тесно сопряжено с риском, когда ты вовлекаешься в коллективное дело, но не сливаешься с толпой. Это интересный феномен: они более индивидуалисты (это поколение), но продвинутые. Хотят, чтобы их не только слышали, но и видели. Это воспитано смартфоном, Instagram. Это очень позитивное поколение: растущая популярность здорового образа жизни — это тренд. Надо быть в теме: не пить, не курить, фитнес, помогать бездомным и животным. Получается новая формула гражданства, которая очень значима для продвинутых молодых — тех, кто вышел на митинг. И политическая активность — часть их картины мира».