На Урале тает лед: в Екатеринбург с середины недели придет весна

В Екатеринбурге потеплеет с середины этой недели, 6 апреля. На Урал придет теплый воздух и начнется таяние снега, сообщили «АиФ-Урал» в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков пасмурная погода подходит к концу и с середины этой недели будет заметное потепление.

«В первой половине недели вероятен небольшой снег при температуре на 2−3° ниже климатической нормы. Однако весной атмосфера становится особенно подвижной и переменчивой, похолодание не будет затяжным. В середине следующей недели на Урал начнет поступать атлантический теплый воздух, поэтому во второй половине недели 6—9 апреля будет по-весеннему тепло, начнется таяние снега», — рассказала «АиФ-Урал» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Но погода в начале недели не сильно порадует екатеринбуржцев — первые три дня будут пасмурными в виде осадков мокрого снега. При этом температура воздуха будет близиться к плюсовой отметке: сегодня — 0°… +2°, 4 апреля — -1°… +1° и 5 апреля — +3°… +5°. В Свердловской области температура воздуха в ближайшие три дня составит от -2° до +7°.

Напомним, что на прошлой неделе неожиданно выпал снег и наступили заморозки. Однако, по словам синоптиков, это нормальная весенняя погода для климатических условий Урала.