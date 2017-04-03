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08:17 (мск), источник: Om1.ru

В Омске вернется на маршрут троллейбус № 8

Троллейбус с 1 июня будет курсировать по городку Нефтяников.

Источник: РИА "Новости"

Департамент транспорта принял решение возобновить работу троллейбусного маршрута № 8. В департамент поступили многочисленные сообщения омичей, проживающих в поселке Юбилейный, с просьбой восстановить работу маршрута. Еще одним поводом для возвращения маршрута послужило введение повременного проездного билета, действие которого начнется 1 июня.

Как сообщают в департаменте, троллейбусы на маршруте будут курсировать с 1 июня от остановки «Поселок Юбилейный» до «ДК Нефтяников» каждые полчаса.

Планируется, что транспорт преодолеет 11 остановок на маршруте за 20 минут. Таким образом, жители Юбилейного смогут за полчаса доехать до крупного транспортного узла и пересесть на транспорт, идущий в любую точку города. Стоимость двух поездок составит 22 рубля.

На маршруте будут ездить два троллейбуса, первый рейс транспорта планируется в 6:30, а последний — в 21:00.

Как отмечают в пресс-службе администрации, если троллейбус № 8 будет востребован горожанами, то предприятие «Электрический транспорт» может увеличить на маршруте количество единиц подвижного состава.

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