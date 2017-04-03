В центре столицы начали создание «Музейного парка»

В центре Москвы начали создание «Музейного парка». Это новая городская зона отдыха с пешеходным маршрутом, соединяющим Политехнический музей и парк «Зарядье».

В «Зарядье» появятся лавочки-светильники и амфитеатр с деревянными сиденьями

Работы по созданию «Музейного парка», а также благоустройство по программе «Моя улица» стартовали на Новой площади. Движение на ней полностью не перекрывали.

В течение месяца из 10 полос для проезда будут доступны три (движение одностороннее, от Охотного Ряда), после 1 мая — семь полос.

На четырёх крайних полосах Новой площади на противоположной стороне от Политехнического музея ведутся работы по программе «Моя улица», которые завершатся на этом участке в мае.

Для переустройства инженерных коммуникаций будущего «Музейного парка» перекрыты три ближайшие к зданию Политехнического музея крайние полосы. Работы по созданию парка продлятся до апреля 2018 года.

Также для создания «Музейного парка» закрыт проезд по Политехническому проезду. Он станет пешеходным, там появится широкая прогулочная территория для горожан. Автомобилисты смогут объехать его по Лубянской площади.