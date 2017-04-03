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11:18 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В центре столицы начали создание «Музейного парка»

На Новой площади ограничено движение.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В центре Москвы начали создание «Музейного парка». Это новая городская зона отдыха с пешеходным маршрутом, соединяющим Политехнический музей и парк «Зарядье».

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Работы по созданию «Музейного парка», а также благоустройство по программе «Моя улица» стартовали на Новой площади. Движение на ней полностью не перекрывали.

В течение месяца из 10 полос для проезда будут доступны три (движение одностороннее, от Охотного Ряда), после 1 мая — семь полос.

На четырёх крайних полосах Новой площади на противоположной стороне от Политехнического музея ведутся работы по программе «Моя улица», которые завершатся на этом участке в мае.

Для переустройства инженерных коммуникаций будущего «Музейного парка» перекрыты три ближайшие к зданию Политехнического музея крайние полосы. Работы по созданию парка продлятся до апреля 2018 года.

Также для создания «Музейного парка» закрыт проезд по Политехническому проезду. Он станет пешеходным, там появится широкая прогулочная территория для горожан. Автомобилисты смогут объехать его по Лубянской площади.

Главным объектом «Музейного парка» станет Зелёный амфитеатр. Там будут проходить лекции и концерты.

Пешеходная зона «Музейного парка» шириной девять метров откроется на месте нижнего (подвального) яруса Политехнического музея. Уличная галерея будет на четыре метра ниже тротуара, а спуститься в неё можно будет по широкой лестнице со стороны сквера у Соловецкого камня. Пройти в Ильинский сквер пешеходы смогут через подземный переход. От тротуара и проезжей части «Музейный парк» отделит озеленённая многоярусная подпорная стенка шириной около четырёх метров. Экскурсионные автобусы и другой транспорт будут подъезжать к «Музейному парку» со стороны Лубянского проезда. Новая пешеходная зона объединит уже существующие маршруты в центре Москвы: Никольскую улицу, Мясницкую, Маросейку, Покровку, а также строящийся парк «Зарядье».

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