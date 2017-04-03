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08:07 (мск), источник: Informburo.kz

Раскрыт секрет разрушительного удара Геннадия Головкина

Авторы исследования отмечают, что сила Геннадия Головкина происходит за счёт чёткой и отточенной работы бёдер и плеч.

Источник: Informburo.kz

Раздел Sport Science на телеканале ESPN изучил происхождение разрушительной силы удара казахстанского боксёра Геннадия Головкина, приводят данные исследования в официальной группе GGG ВКонтакте.

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Авторы исследования отмечают, что сила Геннадия Головкина происходит за счёт чёткой и отточенной работы бёдер и плеч. Отмечается, что казахстанский боксер повторяет действия профессиональных бейсболистов и гольфистов во время их сильнейших ударов. Таким образом, Головкин способен нанести правый хук с силой, соразмерной той, что демонстрируют боксёры, выступающие на два дивизиона выше. Но успех казахстанца заключается не только в том, чтобы нанести один точный тяжёлый удар, но и в том, что он «доставляет» за раунд на десять точных ударов больше, чем любой средний средневес. Не последнюю роль играет и скорость рук Головкина, которые «разгоняются» с нуля до почти 30 миль в час за 0,125 секунды.

Накануне Билли Джо Сондерс, с которым, по предварительным данным, Геннадий Головкин намерен провести бой в Астане, записал очередное видеообращение к казахстанскому боксёру. В нём британец требует от GGG поскорее подписать контракт.

Организацию вечера большого бокса в Астане возьмёт на себя команда казахстанского боксёра. Вечер большого бокса должен пройти в рамках международной выставки ЭКСПО в июне этого года.

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