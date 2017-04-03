Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российская актриса юмористического жанра Елена Воробей сообщила в социальной сети Instagram, что ей отказали во въезде на Украину.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российская актриса юмористического жанра Елена Воробей сообщила в социальной сети Instagram, что ей отказали во въезде на Украину.
«Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история — не выпустили меня (из здания аэропорта — прим. ТАСС). Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру», — сказала Воробей в размещенном видеосообщении.
«Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и
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