Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину

«Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история — не выпустили меня (из здания аэропорта — прим. ТАСС). Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру», — сказала Воробей в размещенном видеосообщении.

«Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения», — добавила она.