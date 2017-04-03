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07:23 (мск), источник: ТАСС

Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российская актриса юмористического жанра Елена Воробей сообщила в социальной сети Instagram, что ей отказали во въезде на Украину.

«Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история — не выпустили меня (из здания аэропорта — прим. ТАСС). Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру», — сказала Воробей в размещенном видеосообщении.

«Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения», — добавила она.

В 2015 году Министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В него внесены более 80 человек, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. Кроме того, в список вошли лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст и другие.

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