Евгения Евтушенко похоронят на Переделкинском кладбище в Москве 9 апреля
Власти США затягивают предоставление разрешений на вывоз тела.
Власти США затягивают предоставление разрешений на вывоз тела.
Знаменитый поэт, уроженец Приангарья Евгений Евтушенко будет похоронен на Переделкинском кладбище в Москве, рядом с Борисом Пастернаком. Процедура получения всех необходимых разрешений от властей штата Оклахома затягивается, и, скорее всего, похороны состоятся 9 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
«Семье необходимо получить медицинское заключение и разрешение на получение тела, вывоз его за границу, а также похороны. Все документы планируется получить
Напомним, Евгений Евтушенко скончался в субботу, 1 апреля, в больнице города Талса в штате Оклахома в США. У поэта был диагностирован рак еще шесть лет назад, на