Евгения Евтушенко похоронят на Переделкинском кладбище в Москве 9 апреля

Знаменитый поэт, уроженец Приангарья Евгений Евтушенко будет похоронен на Переделкинском кладбище в Москве, рядом с Борисом Пастернаком. Процедура получения всех необходимых разрешений от властей штата Оклахома затягивается, и, скорее всего, похороны состоятся 9 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«Семье необходимо получить медицинское заключение и разрешение на получение тела, вывоз его за границу, а также похороны. Все документы планируется получить 5—6 апреля , 6 или 7 апреля состоится прощание с поэтом в Америке, после чего семья вылетит в Москву, где состоится гражданская панихида. Прощание с поэтом, вероятно, будет организовано в Доме литераторов», — сказал друг семьи Михаил Моргулис.