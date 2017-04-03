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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасский чиновник подозревается в мошенничестве

На данный момент подозреваемый отстранен от должности.

Бывший начальник Департамента транспорта и связи Кемеровской области подозревается в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, 36-летний чиновник в сентябре 2016 года организовал изготовление платежных поручений на оплату услуг по поставке 1 тонны профильных металлических труб. Для этого он использовал реквизиты коммерческой фирмы, руководство которой было введено в заблуждение. Бывший начальник достоверно знал, что договор на поставку продукции заключаться не будет, а вырученные деньги он потратит по своему усмотрению. Так, около 10 предприятий перевели суммы до 50 000 рублей. Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области выявили нарушение в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В рамках расследование пройдет ряд экспертиз, в том числе бухгалтерская. Она позволит установить точные суммы денег, которые подозреваемый получил по платежным поручениям.

Подозреваемый бывший начальник Департамента транспорта и связи отстранен от должности, также следствие выявляет других лиц, причастных к совершению махинации.

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