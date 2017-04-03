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10:10 (мск), источник: VN.ru

Хитом в Интернете стал клип с участием новосибирского директора

Любительский клип с директором новосибирской компании в главной роли стал вирусным в Интернете, набрав за неделю полмиллиона просмотров.

Премьера клипа «Папа, я скучаю», в съемках которого участвовал директор одной из крупных новосибирских транспортных компаний Сергей Минор, состоялась 24 марта. Согласно сюжету, водитель-дальнобойщик на автомобиле Scania постоянно находится в дороге, а дома его ждет маленькая дочь.

«За несколько дней клип набрал суммарно более 500 тысяч просмотров и стал безусловным лидером среди других видеороликов Scania. Клип полюбился широкой аудитории интернет-пространства, получил огромное количество положительных отзывов, в том числе и от водителей-дальнобойщиков», — заявил ведущий менеджер по маркетингу компании «СибТракСкан» Алексей Карпушкин.

«Спасибо большое! Супруг — дальнобойщик, не понаслышке знаем с сыном, как папу с рейса ждать», — написала в подтверждение одна из пользователей Сети, посмотрев клип. Другой пользователь особо оценил задействованный в съемках автомобиль — «майбах» среди грузовиков.

Съемки клипа состоялись зимой 2017 года в Новосибирске, в качестве реквизита был привлечен седельный тягач Scania Brilliant Victory. Сценарий ролика был написан сотрудниками автодилера. «Это был мой первый опыт съемок. Но, несмотря на это, съемочный день прошел увлекательно и позитивно», — рассказал Минор «Деловому кварталу».

Песня «Папа, я скучаю» оказалась настолько популярной, что вместе с другими треками войдет в музыкальный альбом «Король дорог 3», предназначенный для водителей-дальнобойщиков и автомобилистов.

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