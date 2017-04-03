Хитом в Интернете стал клип с участием новосибирского директора
Любительский клип с директором новосибирской компании в главной роли стал вирусным в Интернете, набрав за неделю полмиллиона просмотров.
Любительский клип с директором новосибирской компании в главной роли стал вирусным в Интернете, набрав за неделю полмиллиона просмотров.
Премьера клипа «Папа, я скучаю», в съемках которого участвовал директор одной из крупных новосибирских транспортных компаний Сергей Минор, состоялась 24 марта. Согласно сюжету,
«За несколько дней клип набрал суммарно более 500 тысяч просмотров и стал безусловным лидером среди других видеороликов Scania. Клип полюбился широкой аудитории
«Спасибо большое! Супруг — дальнобойщик, не понаслышке знаем с сыном, как папу с рейса ждать», — написала в подтверждение одна из пользователей Сети, посмотрев клип. Другой пользователь особо оценил задействованный в съемках автомобиль — «майбах» среди грузовиков.
Съемки клипа состоялись зимой 2017 года в Новосибирске, в качестве реквизита был привлечен седельный тягач Scania Brilliant Victory. Сценарий ролика был написан сотрудниками автодилера. «Это был мой первый опыт съемок. Но, несмотря на это, съемочный день прошел увлекательно и позитивно», — рассказал Минор «Деловому кварталу».
Песня «Папа, я скучаю» оказалась настолько популярной, что вместе с другими треками войдет в музыкальный альбом «Король дорог 3», предназначенный для