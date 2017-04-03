В Уфе состоится ярмарка вакансий для молодежи
УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Центр занятости населения Уфы 6 февраля проведет ярмарку вакансий для молодежи.
УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Центр занятости населения Уфы 6 февраля проведет ярмарку вакансий для молодежи.
В числе предлагаемых вакансий — администратор, бармен, ведущий специалист, водитель, воспитатель детсада,
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, компьютерную диагностику и консультирование по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.