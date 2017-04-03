В Уфе состоится ярмарка вакансий для молодежи

В числе предлагаемых вакансий — администратор, бармен, ведущий специалист, водитель, воспитатель детсада, врач-терапевт, главный специалист, горничная, грузчик, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, младший воспитатель, официант, повар, продавец, специалист, судебный пристав, электрик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, компьютерную диагностику и консультирование по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.