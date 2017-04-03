Жители Хабаровского края смогут вызвать помощь с любого телефона

Теперь жители региона смогут позвонить в оперативную службу по единому номеру с любого телефона. При этом соединение произойдет в любом случае, даже при отрицательном балансе у абонента. Также отмечается, что вызвать помощь с мобильного телефона можно и без SIM-карты.

Расширение возможностей системы «112» произошло после того, как она была запущена в промышленную эксплуатацию. В ближайшее время операторы смогут определять, где находится звонящий, чтобы направить к нему сотрудников той или иной оперативной службы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.