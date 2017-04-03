Жители Хабаровского края смогут вызвать помощь с любого телефона
Новый этап в развитии системы экстренного вызова «112» начался в Хабаровском крае.
Новый этап в развитии системы экстренного вызова «112» начался в Хабаровском крае.
Теперь жители региона смогут позвонить в оперативную службу по единому номеру с любого телефона. При этом соединение произойдет в любом случае, даже при отрицательном балансе у абонента. Также отмечается, что вызвать помощь с мобильного телефона можно и без
Расширение возможностей системы «112» произошло после того, как она была запущена в промышленную эксплуатацию. В ближайшее время операторы смогут определять, где находится звонящий, чтобы направить к нему сотрудников той или иной оперативной службы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Люди должны знать, если происходит чрезвычайная ситуация, то не важно, какой у вас телефон и оператор связи. Например, едете по трассе, где не ловит ваша сеть, но позвонить на “112” вы