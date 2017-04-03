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08:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края смогут вызвать помощь с любого телефона

Новый этап в развитии системы экстренного вызова «112» начался в Хабаровском крае.

Теперь жители региона смогут позвонить в оперативную службу по единому номеру с любого телефона. При этом соединение произойдет в любом случае, даже при отрицательном балансе у абонента. Также отмечается, что вызвать помощь с мобильного телефона можно и без SIM-карты.

Расширение возможностей системы «112» произошло после того, как она была запущена в промышленную эксплуатацию. В ближайшее время операторы смогут определять, где находится звонящий, чтобы направить к нему сотрудников той или иной оперативной службы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Люди должны знать, если происходит чрезвычайная ситуация, то не важно, какой у вас телефон и оператор связи. Например, едете по трассе, где не ловит ваша сеть, но позвонить на “112” вы все-таки сможете. Соединение произойдет автоматически через другого оператора, работающего в месте, где вы находитесь», — рассказал заведующий сектором отраслевого регулирования и связи Артем Щербина.

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