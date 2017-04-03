Жителям Троицка разрешили пить воду

Напомним, в питьевой воде Троицка 28 марта было зафиксировано увеличение содержания марганца. Роспотребнадор рекомендовал жителям не использовать эту воды для питья. Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов отметил, что причиной ухудшения воды, подаваемой из разводящей сети городского водопровода в Троицке, стали сбросы с Учалинского ГОКа. Представители ГОКа отрицают свою причастность к загрязнению воды Троицка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, в течение трех последних дней наблюдалось снижение марганца в питьевой воде. 29 марта показатель «марганец» составил 0,8 мг/дм³ (8 ПДК), 30 марта — 0,6 мг/дм³ (6 ПДК), 31 марта — 0,5 мг/дм³ (5 ПДК).

По данным регионального Роспотребнадзора, 1 апреля было зарегистрировано существенное снижение концентрации марганца в воде, уровень марганца в питьевой воде — 2,3 ПДК.

Жителям Троицка разрешили употреблять воду из-под крана в питьевых целях. Подвоз воды было решено оставить только социальным учреждениям до 3 апреля.

Специалисты продолжают контроль качества питьевой воды в Троицке, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах.