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08:35 (мск), источник: Uralpress.ru

Жителям Троицка разрешили пить воду

В Троицке (Челябинской области) с 1 апреля снят режим повышенной готовности из-за стабилизации ситуации с марганцем в воде. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Uralpress.ru

Напомним, в питьевой воде Троицка 28 марта было зафиксировано увеличение содержания марганца. Роспотребнадор рекомендовал жителям не использовать эту воды для питья. Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов отметил, что причиной ухудшения воды, подаваемой из разводящей сети городского водопровода в Троицке, стали сбросы с Учалинского ГОКа. Представители ГОКа отрицают свою причастность к загрязнению воды Троицка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, в течение трех последних дней наблюдалось снижение марганца в питьевой воде. 29 марта показатель «марганец» составил 0,8 мг/дм³ (8 ПДК), 30 марта — 0,6 мг/дм³ (6 ПДК), 31 марта — 0,5 мг/дм³ (5 ПДК).

По данным регионального Роспотребнадзора, 1 апреля было зарегистрировано существенное снижение концентрации марганца в воде, уровень марганца в питьевой воде — 2,3 ПДК.

Жителям Троицка разрешили употреблять воду из-под крана в питьевых целях. Подвоз воды было решено оставить только социальным учреждениям до 3 апреля.

Специалисты продолжают контроль качества питьевой воды в Троицке, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах.

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