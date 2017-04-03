Жителям Троицка разрешили пить воду
В Троицке (Челябинской области) с 1 апреля снят режим повышенной готовности
В Троицке (Челябинской области) с 1 апреля снят режим повышенной готовности
Напомним, в питьевой воде Троицка 28 марта было зафиксировано увеличение содержания марганца. Роспотребнадор рекомендовал жителям не использовать эту воды для питья.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
По данным регионального Роспотребнадзора, 1 апреля было зарегистрировано существенное снижение концентрации марганца в воде, уровень марганца в питьевой воде — 2,3 ПДК.
Жителям Троицка разрешили употреблять воду
Специалисты продолжают контроль качества питьевой воды в Троицке, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах.