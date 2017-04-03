«Я не трус, но я боюсь!»: ретроспектива советских фильмов

«Кавказская пленница» — один из самых популярных советских фильмов, а герои картины — Трус, Балбес и Бывалый — входят в число наиболее узнаваемых персонажей отечественного кино.

Премьера комедии Леонида Гайдая состоялась 3 апреля 1967 года. В честь полувекового юбилея «Кавказской пленницы» предлагаем вам пройти тест и вспомнить лучшие советские картины.