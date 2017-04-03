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08:29 (мск), источник: Forbes

Крути педали: каждый житель Осло получит $1200 на покупку электровелосипеда

3 апреля в Осло официально стартует велосезон. Каждому жителю города мэрия оплачивает половину покупки грузового электровелосипеда.

Всего на велосипедиирование Осло выделен $1 млрд. 700-тысячный город, расположенный на фьорде, пропагандирует велосипеды также рьяно, как и его скандинавские соседи. Велосипедная составляющая — важнейшая часть программы по экологическому оздоровлению норвежской столицы.

Сейчас в городе временно запрещены дизельные автомобили. В планах мэрии к 2019 году запретить въезд автомобилей в центр Осло, а к 2025-му — окончательно отказаться от использования личного транспорта. Таким образом к 2030 году уровень выбросов углерода в городе будет равен нулю.

Сейчас в Осло действуют более 200 точек проката городских велосипедов. Карта велостанций выложена на специальном сайте в интернете. Абонемент на сезон стоит 299 норвежских крон, то есть около $35. Но для туристов предусмотрен залог за велосипед в размере около $1000.

Среди плюсов велосипедного Осло: компактный исторический центр, небольшие дистанции. Безусловные минусы: гористый ландшафт и негуманный к велосипедистам климат. Впрочем, норвежцы и погоду, и природу умеют превращать в свои преимущества. Когда-то обитатели домиков, построенных на отвесных склонах гор, поднимались в свои жилища по приставным лестницам. А при появлении на дороге сборщиков налогов лестницы убирались.

Сейчас многие жители Осло, чьи дома расположены на верху горы, а место работы — внизу, в центре города, по утрам спускаются на городских прокатных велосипедах, которые оставляют в центре. Вечером к себе наверх, чтобы не крутить педали, они возвращаются на общественном транспорте. Городская служба по ночам собирает и расставляет велосипеды по местам. Так что утром можно вновь садиться на прокатный городской велосипед.

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