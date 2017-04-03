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08:31 (мск), источник: АиФ Красноярск

Учащиеся красноярских колледжей и техникумов получили отсрочку от армии

Более 50% призывников не пойдут служить из-за учёбы.

Источник: РИА "Новости"

Из Красноярского края на службу в армию будет направлено почти три тысячи человек в рамках весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля. Об этом сегодня сообщил Андрей Лысенко, военный комиссар края.

Призывники будут проходить службу во всех военных округах Вооружённых Сил РФ, а также в Балтийском и Северном флотах и Республики Крым. К слову, в элитные войска отберут 500 солдат, а в президентский полк — 15. Около 400 человек будут служить в Красноярском крае, рядом с домом. Такая возможность предоставлена парням, которые имеют семью и детей, и которым необходимо ухаживать за больными родителями.

Также комиссар отметил, что с 2017 года учащиеся системы среднего профессионального образования (колледжей и техникумов), имеют право на отсрочку от призыва до завершения обучения, независимо от возраста. Ранее такое право давалось студентам только до двадцати лет. Всего по образованию будут освобождены от армии 50% призывников.

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