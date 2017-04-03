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08:43 (мск), источник: VLADNEWS

Владивосток накроет «волна» теплого воздуха

Осадков не ожидается.

Источник: VLADNEWS

Минувшие выходные порадовали приморцев теплой погодой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на субботу воздух выхолодился до −1…−8 °C. Днем потеплело до +7…+12 °C. В воскресенье к северным границам Приморья приблизился циклон, и край оказался в его теплом секторе. За день воздух успел прогреться до +9…+16 °C. Ночью в крае прошли небольшие осадки, выпало 0,0−6 мм дождя. Температура воздуха была выше, чем предыдущей ночью на 1−9 градусов, в южной половине 0…+6 °C, с северной половине столбики термометров опускались ниже нуля, до -6 °C.

Во Владивостоке в воскресенье, 2 апреля, максимальная температура воздуха наблюдалась около +11 °C. Ночью прошел небольшой дождь, а температура понизилась до +4 °C.

Сегодня утром циклон покинул край. Температура воздуха от +5 до +17 °C.

Во Владивостоке утром ветер усилился до 19 м/с. Днем в краевом центре солнечно, без осадков. Ветер свежий. Во второй половине дня температура воздуха повысится до +10…+14 °C.

Ночью управление погодой на территории края перейдёт к антициклону. Температура воздуха понизится до +5…-2 °C, в горных районах будет морозно, до -6 °C. Осадков не ожидается. Днем Приморский край окажется в теплом секторе нового циклона. Максимальные температуры воздуха в континентальных районах ожидаются около +15…+20 °C, на побережье будет прохладнее, +9…+14 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. К утру температура воздуха понизится до +2…+5 °C, днем воздух прогреется до +10…+13 °C.

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