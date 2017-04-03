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09:10 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается тёплая рабочая неделя

Жителей Калининградской области ожидает тёплая рабочая неделя. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.

Источник: Калининград.Ru

В понедельник, 3 апреля, после аномально жарких для начала весны выходных, в регионе похолодает до +12°С. Однако уже на следующий день столбики термометров покажут 15 градусов тепла.

В остальные будние дни температура воздуха в светлое время суток будет достигать +10… 13 °C, а ночью — +4… 6 °C. В течение недели в области ожидается переменная облачность. В среду и в пятницу возможен небольшой дождь.

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