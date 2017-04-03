В Калининградской области ожидается тёплая рабочая неделя
Жителей Калининградской области ожидает тёплая рабочая неделя. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
Жителей Калининградской области ожидает тёплая рабочая неделя. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
В понедельник, 3 апреля, после аномально жарких для начала весны выходных, в регионе похолодает до +12°С. Однако уже на следующий день столбики термометров покажут 15 градусов тепла.
В остальные будние дни температура воздуха в светлое время суток будет достигать +10… 13 °C, а ночью — +4… 6 °C. В течение недели в области ожидается переменная облачность. В среду и в пятницу возможен небольшой дождь.