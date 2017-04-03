В Красноярске завершился фестиваль «Парад звёзд в оперном»

Солисту Мариинского театра довелось работать с прославленной Еленой Образцовой. Аскар Абдразаков восхищён тем, что великая Кармен до сих пор вдохновляет людей на подобные фестивали.



«Особенно в центре России это необходимо делать, чтобы публика знала артистов, прежде всего видела их вживую. Живой голос — это природа, который никто не отменял, надо петь, надо радовать, нести людям добро и любовь», — сказал солист Мариинского театра Аскар Абдразаков (Санкт-Петербург).



За два месяца участниками «Парада звёзд в Оперном» стали десятки артистов мировой оперы. Звёздными были не только голоса, но и произведения, которые они исполняли: «Тоска», «Князь Игорь», «Аида», «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Травиата», «Трубадур», который в Красноярске не слышали более 20 лет.



«Мы очень счастливы, что состоялся такой парад, такой замечательный фестиваль. Немного грустно, но начинаются будни», — сказал главный режиссёр Красноярского театра оперы и балета Неэме Кунингас.



В этом году фестиваль посетили более 7 тысяч зрителей. Они получили такой заряд эмоций, что хватит до следующего фестиваля. Впервые в рамках проекта прошёл благотворительный марафон «Искусство во имя жизни». Удалось собрать более 800 тысяч рублей на лечение детей, страдающих онкозаболеваниями.





Вадим КУЛИКОВ



