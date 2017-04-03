Рабочая неделя в Воронеже будет теплой и солнечной

Первая рабочая неделя апреля в Воронеже будет теплой и солнечной. Самым погожим днем станет понедельник, 3 апреля, когда воздух прогреется до +18 градусов. Но и в следующие дни погода будет по-настоящему весенней.

Начало рабочей недели в Воронежской области благодаря повышенному фону атмосферного давления будет малооблачным и очень теплым, а к середине дня воздух и вовсе прогреется до показателей, близких к рекордным отметкам. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцетр.

В понедельник, 3 апреля, днем до +18, солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/сек. Самым теплым в метеоистории Воронежа этот день был в 1990 году, когда воздух прогрелся до +24,7 градуса, а самым холодным — в 2014-м: тогда синоптики зафиксировали 8,9 градуса мороза.

Во вторник, 4 апреля, ночью +6 и гроза, днем +10 и без осадков. Солнечно, ветер северо-восточный, 5−10 м/сек.

В среду, 5 апреля, ночью +3, днем +12. Солнечно, преимущественно ясно, ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.

В четверг, 6 апреля, ночью +4, днем +14 градусов. Сухая и солнечная погода сохранится, ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.