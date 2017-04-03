Васильева обещала проверить данные ОНФ о реальных зарплатах учителей

Ранее ОНФ провел совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» масштабное исследование зарплат и нагрузки учителей. Эксперты ОНФ сделали вывод, что реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех, о которых сообщает Росстат. По итогам мониторинга зарплат Курганская область оказалась в числе аутсайдеров рейтинга.

«ОНФ сейчас обнародовал данные по Кургану. Сейчас мы будем проверять. Я думаю, что все руководители регионов выполнят свои обязательства. У меня даже сомнений нет», — сказала Васильева.

Она добавила, что, «если есть сигналы, то мы должны помнить что зарплата учителей и всех наших “указников” — это одна из главных задач руководителей регионов».

«Поэтому понятно, что стараются все. Это важнейшая статья социальных выплат», — подчеркнула Васильева.