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08:48 (мск), источник: РИА Новости

Васильева обещала проверить данные ОНФ о реальных зарплатах учителей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ проверит информацию, обнародованную Общероссийским народным фронтом (ОНФ), о несоответствии реальных учительских зарплат данным Росстата, сообщила РИА Новости глава ведомства Ольга Васильева.

Ранее ОНФ провел совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» масштабное исследование зарплат и нагрузки учителей. Эксперты ОНФ сделали вывод, что реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех, о которых сообщает Росстат. По итогам мониторинга зарплат Курганская область оказалась в числе аутсайдеров рейтинга.

«ОНФ сейчас обнародовал данные по Кургану. Сейчас мы будем проверять. Я думаю, что все руководители регионов выполнят свои обязательства. У меня даже сомнений нет», — сказала Васильева.

Она добавила, что, «если есть сигналы, то мы должны помнить что зарплата учителей и всех наших “указников” — это одна из главных задач руководителей регионов».

«Поэтому понятно, что стараются все. Это важнейшая статья социальных выплат», — подчеркнула Васильева.

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