Жители Левого берега 12 апреля останутся без горячей воды и отопления. Об этом сообщает пресс-служба «Омск-РТС».

В ходе плановых испытаний с 00.00 до 24.00 12.04.2017 специалисты проведут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от Кировской районной котельной I, II, III и IV лучей. От теплосетей отключат:

отопительные системы детских и лечебных учреждений;неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;системы отопления, присоединенные через элеваторы с заниженными по сравнению с расчетными коэффициентами смешения;отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;калориферные установки.

Потребители трёх микрорайонов, 5,6 и 10, а также БСМП под отключение не попадают.

Специалисты просят омичей при обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40−06−91.