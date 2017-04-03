Жители Левого берега 12 апреля останутся без горячей воды и отопления
Тепловые сети испытают на максимальную температуру.
Тепловые сети испытают на максимальную температуру.
Жители Левого берега 12 апреля останутся без горячей воды и отопления. Об этом сообщает
В ходе плановых испытаний с 00.00 до 24.00
отопительные системы детских и лечебных учреждений;неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;системы отопления, присоединенные через элеваторы с заниженными по сравнению с расчетными коэффициентами смешения;отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;калориферные установки.
Потребители трёх микрорайонов, 5,6 и 10, а также БСМП под отключение не попадают.
Специалисты просят омичей при обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40−06−91.