В Самаре выступит титулярный органист собора Святого Петра в Ватикане

Джанлука Либертуччи — музыкант соборов Италии, органист Папской швейцарской гвардии, блестящий исполнитель и педагог, известный во всем мире своим значительным вкладом в дело органостроения и реставрации старинных инструментов.

Он спроектировал три больших органа: один в Музыкальном институте Беллини в Италии и два в Католическом университете в Китае. Также музыкант занимался реставрацией всех органов в римской базилике Святого Петра.

Ежегодно Джанлука Либертуччи дает боле 200 концертов на самых известных органах мира. Ему доверяют открывать новые органы в Европе. Он — председатель жюри более 10 международных конкурсов. Семь лет назад на московском Международном органном фестивале-конкурсе Soli Deo Gloria музыкант был назначен на пост председателя жюри.

Джанлука Либертуччи постоянно выступает в Сикстинской капелле. Это мировая достопримечательность и только избранные органисты удостаиваются чести давать в ней концерты. Джанлука — один из немногих. Кроме того, органист преподает в консерватории в Венеции, где передает студентам свои навыки и мастерство.

В Самаре органист исполнит произведения И. С. Баха (Токката и фуга ре минор «Дорийская»), Г. Бема (Хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich), Дж. Моранди (Офферторий), А. Гильмана (Молитва), С. Франка (Финал), О. Респиги (Elevazione), М. Э. Босси («Героическая пьеса», «Аве Мария»), П. И. Флетчера (Фестивальная токката).