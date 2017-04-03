Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Американка умерла от лечения куркумой
Украина направила Германии ноту протеста
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
В США "остроумно подшутили" над Лавровым
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
09:11 (мск), источник: Volga News

В Самаре выступит титулярный органист собора Святого Петра в Ватикане

В Самарской филармонии 19 апреля выступит титулярный органист собора Святого Петра в Ватикане, органист аудиенций Папы Римского, профессор Венецианской консерватории Джанлука Либертуччи.

Джанлука Либертуччи — музыкант соборов Италии, органист Папской швейцарской гвардии, блестящий исполнитель и педагог, известный во всем мире своим значительным вкладом в дело органостроения и реставрации старинных инструментов.

Он спроектировал три больших органа: один в Музыкальном институте Беллини в Италии и два в Католическом университете в Китае. Также музыкант занимался реставрацией всех органов в римской базилике Святого Петра.

Ежегодно Джанлука Либертуччи дает боле 200 концертов на самых известных органах мира. Ему доверяют открывать новые органы в Европе. Он — председатель жюри более 10 международных конкурсов. Семь лет назад на московском Международном органном фестивале-конкурсе Soli Deo Gloria музыкант был назначен на пост председателя жюри.

Джанлука Либертуччи постоянно выступает в Сикстинской капелле. Это мировая достопримечательность и только избранные органисты удостаиваются чести давать в ней концерты. Джанлука — один из немногих. Кроме того, органист преподает в консерватории в Венеции, где передает студентам свои навыки и мастерство.

В Самаре органист исполнит произведения И. С. Баха (Токката и фуга ре минор «Дорийская»), Г. Бема (Хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich), Дж. Моранди (Офферторий), А. Гильмана (Молитва), С. Франка (Финал), О. Респиги (Elevazione), М. Э. Босси («Героическая пьеса», «Аве Мария»), П. И. Флетчера (Фестивальная токката).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из-за огнестрельного ранения погиб директор "Салюта" Николай Поролло
ЦИК Армении: в парламент страны проходят четыре партии
В Мосуле ИГ выставило против армии Ирака отряды женщин-снайперов
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Абэ намерен решительно двигаться к мирному договору с Россией
СМИ: не во всех регионах власти идут на диалог с дальнобойщиками
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Трамп объяснил, почему не пожал руку Меркель
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь