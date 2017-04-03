Расконсервация аттракционов в Минске начнется 21 апреля

Специалисты проверят оборудование, металлоконструкции, проведут динамические и статические испытания, электрофизические измерения. В случае необходимости изношенные детали, узлы и механизм будут заменены.

Техническое освидетельствование узлов и механизмов, а также электрофизические испытания организуют предприятия, у которых есть соответствующие лицензии. Кроме того, все сотрудники УП «Городские парки «Минскзеленстроя» — как инженерно-технический, так и обслуживающий персонал (слесари, ремонтники, электрики) — должны получить сертификаты на право эксплуатации аттракционов. При благоприятных погодных условиях некоторые аттракционы заработают уже в конце апреля.

На балансе КУП «Городские парки Минскзеленстроя» находятся четыре столичных парка: Горького, Челюскинцев, 50-летия Октября и 900-летия Минска. В них эксплуатируются 56 аттракционов.