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09:52 (мск), источник: БЕЛТА

Расконсервация аттракционов в Минске начнется 21 апреля

Специалисты проверят оборудование, металлоконструкции, проведут динамические и статические испытания, электрофизические измерения. В случае необходимости изношенные детали, узлы и механизм будут заменены.

Источник: БЕЛТА

3 апреля, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Расконсервация аттракционов в Минске начнется с 21 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.

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Специалисты проверят оборудование, металлоконструкции, проведут динамические и статические испытания, электрофизические измерения. В случае необходимости изношенные детали, узлы и механизм будут заменены.

Техническое освидетельствование узлов и механизмов, а также электрофизические испытания организуют предприятия, у которых есть соответствующие лицензии. Кроме того, все сотрудники УП «Городские парки «Минскзеленстроя» — как инженерно-технический, так и обслуживающий персонал (слесари, ремонтники, электрики) — должны получить сертификаты на право эксплуатации аттракционов. При благоприятных погодных условиях некоторые аттракционы заработают уже в конце апреля.

На балансе КУП «Городские парки Минскзеленстроя» находятся четыре столичных парка: Горького, Челюскинцев, 50-летия Октября и 900-летия Минска. В них эксплуатируются 56 аттракционов.

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