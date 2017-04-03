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10:21 (мск), источник: РИА Крым

Строительство главной мечети Крыма идет с опережением на месяц

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). Строительство Соборной мечети, призванной стать главным культовым объектом крымских мусульман, идет с опережением на месяц, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

Мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Сроки сдачи объекта — 2019 год. Генподрядчиком строительства выступает российская компания.

«На этой неделе подрядчик выходит с основными мощностями. Строительство идет с опережением на месяц», — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, в настоящее время на стройплощадке идет строительство подсобных помещений, а заливка основной бетонной плиты под строительство самого здания мечети запланирована на 21 апреля.

«В этом году на строительство мечети уже выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей», — добавил Бальбек.

Ранее сообщалось, что Соборная мечеть будет открыта 21 апреля 2019 года, ровно через пять лет после подписания президентом России указа о реабилитации репрессированных народов Крыма.

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