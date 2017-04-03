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10:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украину пришла летняя погода

Днем температура максимально поднимется до 23 градусов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 3 апреля, синоптики прогнозируют в Украине местами дождливую погоду, днем температура максимально поднимется до 23 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Так, дожди пройдут в западных и северных областях. Дневная температура будет составлять от 19 до 24 градусов, ночью столбик термометра покажет отметку в 3−9 градусов выше нуля. На востоке и юге осадков не прогнозируют, днем — от 15 до 19 градусов, ночью — от 3 до 6 градусов.

В столице в понедельник будет дождливо, дневная температура — от 20 до 22 градусов, ночью — от 7 до 9.

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