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09:33 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети

Самые плаксивые дети живут в Великобритании, Италии, Канаде и Нидерландах, установили исследователи. А самые спокойные — в Дании, Германии и Японии. Продолжительный детский плач зачастую связан с коликами и, если удастся установить причину, по которой дети в одних странах плачут меньше, чем в других, это облегчит жизнь миллионам семей.

Источник: Tim Bish / CC0

Группа исследователей из Уорикского университета выяснила, где живут самые плаксивые и самые спокойные дети. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Pediatrics.

Болезнь
Детские колики

Частая причина длительного младенческого плача — колики. Однако они свидетельствуют о каком-то заболевании лишь в редких случаях и обычно бесследно проходят после четырех месяцев. Из-за малоизученности причин их возникновения и ограниченного количества способов лечения колики остаются частой причиной беспокойства родителей.

Нынешние представления о том, как много должен плакать страдающий от колик ребенок, основаны на критериях Весселя:

колики начинаются в течение первых трех недель жизни, продолжаются около трех часов в день и встречаются преимущественно у детей в первые три месяца жизни.

На болезненные ощущения ребенок реагирует плачем.

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Почему плачущих малышей нельзя оставлять одних

Критерии Весселя были сформулированы в 1950-х годах. Поскольку в области ухода за детьми за последние полвека произошли значительные изменения, современным медикам и родителям необходимы новые стандарты для оценки чрезмерного уровня плача у младенцев.

Исследователи проанализировали данные о почти 8700 младенцах из разных стран, включая Германию, Данию, Японию, Канаду, Италию, Нидерланды, Великобританию, и подсчитали, сколько плачут младенцы в сутки в разных культурах. Россия, к сожалению, в исследование не попала.

Выяснилось, что в среднем дети плачут около двух часов в день в течение первых двух недель. К шестой неделе время плача достигает предельной отметки в два часа пятнадцать минут в сутки, а концу двенадцатой снижается до часа и десяти минут.

Однако оказалось, что, если в одних странах малыши плачут всего полчаса в день, то в других — до пяти часов в сутки.

Плаксы оказались родом из Великобритании, Италии, Канады и Нидерландов, а тихони — из Дании, Германии и Японии.

Время плача соответствовало тому, как часто дети страдали от колик. В Великобритании от них страдали 28% малышей в возрасте 1−2 недель, в Канаде — 34,1% в возрасте 3−4 недель, в Италии — 20,9% в возрасте 8−9 недель. Самые низкие показатели были зарегистрированы в Дании (5,5% в 3−4 недели) и Германии (6,7% в 3−4 недели).

Исследователи не могут назвать определенных причин, вызвавших такую разницу. Они варьируются от меньшего социального неравенства до большей ответственности родителей при заботе о малыше и генетических факторов.

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Что не стоит говорить ребенку, когда он плачет

«Младенцы сильно различаются по тому, как много они плачут в первые недели жизни. Мы можем узнать что-то новое, наблюдая за культурами, в которых дети меньше плачут, выяснить, связано ли это с родительской заботой или другими факторами, например, генетикой, — рассказывает профессор Дитер Вольке, ведущий автор исследования. — Новые критерии норм плача помогут докторам объяснить родителям, плачет ли ребенок в пределах нормы и беспокоиться не о чем, или же ему необходимы дальнейшие обследования».

Примечательно, что дети, находившиеся на грудном вскармливании, страдали от колик намного чаще, чем на искусственном или смешанном.

По мнению ученых, дальнейшие исследования помогут выявить причины, по которым в некоторых странах дети реже страдают от колик. Эта информация, возможно, облегчит жизнь множеству семей по всему миру.

Комментарии
1
Жорж Помпиду
В Японии цветет сакура. В Великобритании плачут дети, репетиция к взрослой жизни!
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