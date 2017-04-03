Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети

Источник: Tim Bish / CC0

Группа исследователей из Уорикского университета выяснила, где живут самые плаксивые и самые спокойные дети. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Pediatrics.

Болезнь Детские колики

Частая причина длительного младенческого плача — колики. Однако они свидетельствуют о каком-то заболевании лишь в редких случаях и обычно бесследно проходят после четырех месяцев. Из-за малоизученности причин их возникновения и ограниченного количества способов лечения колики остаются частой причиной беспокойства родителей. Нынешние представления о том, как много должен плакать страдающий от колик ребенок, основаны на критериях Весселя:

колики начинаются в течение первых трех недель жизни, продолжаются около трех часов в день и встречаются преимущественно у детей в первые три месяца жизни.

На болезненные ощущения ребенок реагирует плачем.

Новость Почему плачущих малышей нельзя оставлять одних

Критерии Весселя были сформулированы в 1950-х годах. Поскольку в области ухода за детьми за последние полвека произошли значительные изменения, современным медикам и родителям необходимы новые стандарты для оценки чрезмерного уровня плача у младенцев. Исследователи проанализировали данные о почти 8700 младенцах из разных стран, включая Германию, Данию, Японию, Канаду, Италию, Нидерланды, Великобританию, и подсчитали, сколько плачут младенцы в сутки в разных культурах. Россия, к сожалению, в исследование не попала. Выяснилось, что в среднем дети плачут около двух часов в день в течение первых двух недель. К шестой неделе время плача достигает предельной отметки в два часа пятнадцать минут в сутки, а концу двенадцатой снижается до часа и десяти минут. Однако оказалось, что, если в одних странах малыши плачут всего полчаса в день, то в других — до пяти часов в сутки.

Плаксы оказались родом из Великобритании, Италии, Канады и Нидерландов, а тихони — из Дании, Германии и Японии.

Время плача соответствовало тому, как часто дети страдали от колик. В Великобритании от них страдали 28% малышей в возрасте 1−2 недель, в Канаде — 34,1% в возрасте 3−4 недель, в Италии — 20,9% в возрасте 8−9 недель. Самые низкие показатели были зарегистрированы в Дании (5,5% в 3−4 недели) и Германии (6,7% в 3−4 недели). Исследователи не могут назвать определенных причин, вызвавших такую разницу. Они варьируются от меньшего социального неравенства до большей ответственности родителей при заботе о малыше и генетических факторов.