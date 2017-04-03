Прокуратура требует обеспечить тепло в домах поселка Петровский

В прокуратуру обратился генеральный директор ООО «НОВАТЭК» с сообщением о нарушении законодательства о теплоснабжении в поселке Петровский в связи с задолженностью за потребляемый теплоресурс.

«Проверкой было установлено, что два многоквартирных дома по улице Ленинградской отапливаются котельной, в отношении которой не определена эксплуатирующая организация. Здание котельной принадлежит ООО “Таганай”, проходящему процедуру банкротства, а находящееся внутри оборудование ни за каким предприятием не закреплено», — сообщает региональная прокуратура.

На имя главы Красноармейского района было внесено представление об устранении нарушений, но действенных мер принято не было.

В связи с этим ведомство обратилось в суд.

Рассмотрение заявления находится на контроле прокурора района.