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10:31 (мск), источник: Uralpress.ru

Прокуратура требует обеспечить тепло в домах поселка Петровский

Прокуратура Красноармейского района Челябинской области обратилась в суд с требованием обязать районную администрацию обеспечить тепло в жилых домах поселка Петровский.

Источник: Uralpress.ru

В прокуратуру обратился генеральный директор ООО «НОВАТЭК» с сообщением о нарушении законодательства о теплоснабжении в поселке Петровский в связи с задолженностью за потребляемый теплоресурс.

«Проверкой было установлено, что два многоквартирных дома по улице Ленинградской отапливаются котельной, в отношении которой не определена эксплуатирующая организация. Здание котельной принадлежит ООО “Таганай”, проходящему процедуру банкротства, а находящееся внутри оборудование ни за каким предприятием не закреплено», — сообщает региональная прокуратура.

На имя главы Красноармейского района было внесено представление об устранении нарушений, но действенных мер принято не было.

В связи с этим ведомство обратилось в суд.

Рассмотрение заявления находится на контроле прокурора района.

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