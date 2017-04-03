Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
90-летний британец сменил пол
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В США "остроумно подшутили" над Лавровым
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
09:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Найдены пропавшие в Иркутской области студентка и школьница

В Иркутской области живыми найдены ранее числившиеся без вести пропавшими Дарья Томилова 2002 года рождения и Валентина Осипова 1998 года рождения.

Как сообщили 3 апреля 2017 года в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ученицу восьмого класса разыскали полицейские. Студентку педагогического института ИГУ, по предварительным данным, нашли в лесу в зимовье. Как сообщают присоединившиеся к её поискам волонтёры в социальной сети «Вконтакте», девушку накормили, везут в больницу.

Напомним, о пропаже Дарьи Томиловой 2 апреля полицейским сообщила её мама, которая рассказала, что дочь ушла в неизвестном направлении из дома в СНТ «Иркут». Об исчезновении 1 апреля Валентины Осиповой в тот же день правоохранителям рассказал иркутянин, который пояснил, что девушка ушла в неизвестном направлении в лесу в районе железнодорожной станции «Орленок» вблизи скальника «Витязь».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Путиным
ЦИК: в парламент Армении проходят четыре партии
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Абэ намерен решительно двигаться к мирному договору с Россией
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь