Найдены пропавшие в Иркутской области студентка и школьница

Как сообщили 3 апреля 2017 года в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ученицу восьмого класса разыскали полицейские. Студентку педагогического института ИГУ, по предварительным данным, нашли в лесу в зимовье. Как сообщают присоединившиеся к её поискам волонтёры в социальной сети «Вконтакте», девушку накормили, везут в больницу.

Напомним, о пропаже Дарьи Томиловой 2 апреля полицейским сообщила её мама, которая рассказала, что дочь ушла в неизвестном направлении из дома в СНТ «Иркут». Об исчезновении 1 апреля Валентины Осиповой в тот же день правоохранителям рассказал иркутянин, который пояснил, что девушка ушла в неизвестном направлении в лесу в районе железнодорожной станции «Орленок» вблизи скальника «Витязь».