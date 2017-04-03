Найдены пропавшие в Иркутской области студентка и школьница
В Иркутской области живыми найдены ранее числившиеся без вести пропавшими Дарья Томилова 2002 года рождения и Валентина Осипова 1998 года рождения.
В Иркутской области живыми найдены ранее числившиеся без вести пропавшими Дарья Томилова 2002 года рождения и Валентина Осипова 1998 года рождения.
Как сообщили 3 апреля 2017 года в
Напомним, о пропаже Дарьи Томиловой 2 апреля полицейским сообщила её мама, которая рассказала, что дочь ушла в неизвестном направлении из дома в СНТ «Иркут». Об исчезновении 1 апреля Валентины Осиповой в тот же день правоохранителям рассказал иркутянин, который пояснил, что девушка ушла в неизвестном направлении в лесу в районе железнодорожной станции «Орленок» вблизи скальника «Витязь».