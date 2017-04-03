С челябинцев пытаются собрать деньги за диспансеризацию
В Челябинске коммерческие организации приглашают жителей платно пройти диспансеризацию, представляясь областным центром медицинской профилактики.
В Челябинске коммерческие организации приглашают жителей платно пройти диспансеризацию, представляясь областным центром медицинской профилактики.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Гражданам действительно могут поступать звонки с приглашением на диспансеризацию, но совершать их могут представители страховых компаний, работающих в системе ОМС, — подчеркивает главный специалист минздрава Челябинской области по профилактической медицине Ольга Агеева. — Они ни в коем случае не будут приглашать людей по адресам частных организаций, только в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. При этом весь объем обследований в рамках диспансеризации будет бесплатным».
Получить подробную информацию о диспансеризации можно по телефону единого