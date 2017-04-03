С челябинцев пытаются собрать деньги за диспансеризацию

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального минздрава, челябинке позвонили на мобильный телефон и сообщили, что областной центр медпрофилактики приглашает ее пройти диспансеризацию, при этом год рождения женщины не подходит для прохождения осмотра в этом году. Челябинке рекомендовали приехать в центр, находящийся по адресу, не совпадающему с адресом ЧОЦМП, и пообещали, что для нее уже будут готовы все необходимые талоны. После телефонного разговора женщина проверила названный адрес в Интернете и обнаружила там коммерческую компанию.

«Гражданам действительно могут поступать звонки с приглашением на диспансеризацию, но совершать их могут представители страховых компаний, работающих в системе ОМС, — подчеркивает главный специалист минздрава Челябинской области по профилактической медицине Ольга Агеева. — Они ни в коем случае не будут приглашать людей по адресам частных организаций, только в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. При этом весь объем обследований в рамках диспансеризации будет бесплатным».