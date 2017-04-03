Уфимцев просят не выпускать домашних собак на улицу
Уфимцы жалуются на бездомных собак. По словам горожан, животные начали сбиваться в стаи и держат в страхе жителей частного сектора. Это видео было снято в Ленинском районе столицы.
Уфимцы жалуются на бездомных собак. По словам горожан, животные начали сбиваться в стаи и держат в страхе жителей частного сектора. Это видео было снято в Ленинском районе столицы.
Стая собак состоит примерно из десяти животных. Сегодня утром мы обратились в местную администрацию. Какие меры безопасности будут приняты, нам обещали сообщить чуть позже. Пока же просят местное население не выпускать домашних собак на улицу.