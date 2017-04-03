В четырех районах Уфы 4 апреля отключат воду — «Уфаводоканал»

Как сообщили на предприятии «Уфаводоканал», в Кировском районе с 10 до 17 часов холодная вода будет отключена по следующим адресам: ул. Белорусская, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 24 В, 30, 32, 33, 17, 19, 21, 23а, 23б, 25а, 29; ул. Выборгская, 26, 28, 30, 27, 29, 36; ул. Караидельская, 48.

В Калининском районе с 10 до 20 часов не будет холодной воды на ул. Б. Хмельницкого, 49/1, 55/1; ул. Вологодская, 32, 32/1, 34, 38, 38 к.1; ул. Кольцевая, 170/1, 170/2, 180; ул. Черниковская, 75/2, 75/3, 79/3;.

В Октябрьском районе с 10 до 18 часов горячей и холодной воды не будет на ул. М. Рыльского, 2, 2/1, 8, 12; ул. Ю. Гагарина, 31/2, 33.

В этом же районе с 10 до 18 часов без холодной воды останутся те, кто проживает на ул. Бикбая, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 42; ул. Ю. Гагарина, 26, 26/2, 28, 30, 32.

В Советском районе с 10.30 до 18.30 отключат холодную воду на бульваре Ибрагимова, 21/1.