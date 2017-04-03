В апреле украинцы смогут увидеть Меркурий
В первой половине апреля, в течение двух часов после захода Солнца, можно будет увидеть Меркурий.
В первой половине апреля, в течение двух часов после захода Солнца, можно будет увидеть Меркурий.
Об этом сообщает ТАСС.
— В первой половине апреля можно на закате попытаться отыскать Меркурий, который называют неуловимым
Кроме того, 20 апреля планета будет находиться на прямой линии между Солнцем и Землей и перестанет быть видимой для человеческого глаза.
Напомним, компания Blue Origin показала капсулу для космического туризма.