В апреле украинцы смогут увидеть Меркурий

Об этом сообщает ТАСС. — В первой половине апреля можно на закате попытаться отыскать Меркурий, который называют неуловимым из-за трудной доступности для наблюдений. Эта ближайшая к Солнцу планета часто прячется в его лучах и не отходит далеко, — рассказал директор уфимского планетария Анатолий Денисов.

На звездном небе планету можно будет найти в течение двух часов после захода Солнца. Меркурий будет находиться на западе, у самого горизонта.