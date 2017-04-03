В Красноярске две школы объединятся в образовательный комплекс на 1100 мест

В Кировском районе Красноярска планируют открыть образовательный комплекс для 1100 учеников. Основой учреждения станут объединенные школы № 8 «Созидание» и № 80. Об этом стало известно в ходе выездной инспекции главы города Эдхама Акбулатова по вопросам ремонта средних образовательных учреждений.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в настоящее время в школе № 80 ведутся ремонтные работы, которые подрядчик должен завершить в августе текущего года. «Работа идёт по графику, а если какие-то вопросы возникают — оперативно решаем. Здание, конечно, старое, и капитальный ремонт был необходим. В настоящий момент в здании произведена замена окон, завершена черновая отделка в классах первого и второго этажей. Сейчас самая сложная задача — замена кровли. Предстоит масштабная замена перекрытий», — доложил главе города генеральный директор ООО СПК «Сфера» Абилфаз Аллахяров.

Завершения капитального ремонта сейчас ждут 310 учеников школы № 80.

«Наша школа была построена в 1962 году, капитальный ремонт проводится впервые. Рассчитано учебное заведение на 600 ребятишек. После капитального ремонта здание школы, конечно, приобретет совершенно иной вид. Здесь планируется сделать много исследовательских лабораторий, что позволит изучать предметы как физико-математического, так и научного цикла. Думаю, что с учётом капитального ремонта качество образования будет намного лучше», — рассказала исполняющая обязанности директора школы № 80 Елена Чернышева.

После ремонта планируется, что 80-я школа объединится с общеобразовательным учреждением № 8 «Созидание», создав образовательный комплекс. Особенностью учреждения станет углубленное изучение права. «Уже в течение нескольких лет старшеклассники нашей школы проходят обучение в профильных классах, получая начальное правовое образование. Мы активно сотрудничаем с Красноярским межрегиональным правовым колледжем. Впоследствии ребята выбирают не только профессию юриста, но и смежные с правоведением специальности, идут работать в правоохранительные органы. После объединения двух школ, 80-й и 8-й, мы планируем расширить это направление и рассчитываем, что к нам придут учиться ребята не только Кировского района, но и всего Красноярска», — поделился директор школы № 8 «Созидание» Алексей Шушеначев.

Завершая выездную инспекцию, глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил:

«На сегодняшний день большинство сложных моментов выявлено, теперь нужно расставить специалистов и идти в графике, не снижая темпов. В этом году в Красноярске капитально ремонтируются 2 школы: лицей № 28 и школа № 80, дорабатывается техническая документация на капитальный ремонт школы № 49. Важно, чтобы все работы были проведены в соответствии с условиями муниципального контракта, чтобы были строго соблюдены сроки и качество ремонтных работ. Ответственность за исполнение — совместная: и подрядной организации, и заказчика в лице управления образования, и администрации района».