С культурой Северной Кореи познакомят комсомольчан

Жители города смогут познакомиться с самобытной культурой Северной Кореи. Комсомольчане оценят вышивки шелком, мозаики из раковин, декоративные панно и другие экспонаты.

Церемония открытия выставки состоится 5 апреля в 15:00. Ее посетят представители Хабаровской канцелярии Генерального консульства КНДР, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.