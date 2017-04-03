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10:08 (мск), источник: Губерния онлайн

С культурой Северной Кореи познакомят комсомольчан

Выставка «Искусство Северной Кореи» заработает в комсомольском Музее изобразительных искусств.

Жители города смогут познакомиться с самобытной культурой Северной Кореи. Комсомольчане оценят вышивки шелком, мозаики из раковин, декоративные панно и другие экспонаты.

Церемония открытия выставки состоится 5 апреля в 15:00. Ее посетят представители Хабаровской канцелярии Генерального консульства КНДР, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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