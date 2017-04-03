Перед установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобили в Приморье пройдут проверку

Временный порядок этой процедуры опубликован на официальном сайте компании-оператора.

«Над решением поставленной задачи в пределах своей компетенции активно работают несколько федеральных ведомств. Так, в Приморье появились сертифицированные центры АО “ГЛОНАСС”, уполномоченные на продажу и установку устройств, соответствующие разъяснения по выдаче ПТС получили и в таможне. Проверка выполнения этих требований осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных центров Таможенного союза. Согласно приложению А “Методы технической экспертизы, испытаний и измерений, применяемые к единичным ТС при проведении оценки соответствия” к ГОСТ 33670–2015 , применяется контроль имеющейся документации (руководство по эксплуатации и прочее), подтверждающей выполнение требования. Аккредитованная испытательная лаборатория будет выдавать свидетельство о безопасности транспортного средства по результатам проведения технической экспертизы на основании контроля имеющейся документации, в том числе копии договора с заявителем на приобретение устройства», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

В ближайшее время соответствующие документы поступят в территориальные отделы Федеральной службы. При этом в Росаккредитации подчеркнули, что идентификационный номер устройства вызова экстренных служб обязательно вносится в договор с заявителем и в графу «Дополнительное оборудование транспортного средства» свидетельства о безопасности автомобиля.

Напомним, на этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки. АО «ГЛОНАСС» одобрило еще пять приморских компаний, которые получат право установки систем вызова экстренных служб на подержанные автомобили, в дополнение к трем другим, сертифицированным ранее.