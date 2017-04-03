Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
«Молчание уже вызывает смех»: в ГД о ситуации с арестами на акции
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Эксперты бьют тревогу: Украина льет в реки что ни попадя - СМИ
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
10:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Перед установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобили в Приморье пройдут проверку

В Федеральной службе по аккредитации разъяснили, как будет выполняться проверка автомобилей, ввозимых на территорию России, перед установкой в них системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Временный порядок этой процедуры опубликован на официальном сайте компании-оператора.

«Над решением поставленной задачи в пределах своей компетенции активно работают несколько федеральных ведомств. Так, в Приморье появились сертифицированные центры АО “ГЛОНАСС”, уполномоченные на продажу и установку устройств, соответствующие разъяснения по выдаче ПТС получили и в таможне. Проверка выполнения этих требований осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных центров Таможенного союза. Согласно приложению А “Методы технической экспертизы, испытаний и измерений, применяемые к единичным ТС при проведении оценки соответствия” к ГОСТ 33670–2015, применяется контроль имеющейся документации (руководство по эксплуатации и прочее), подтверждающей выполнение требования. Аккредитованная испытательная лаборатория будет выдавать свидетельство о безопасности транспортного средства по результатам проведения технической экспертизы на основании контроля имеющейся документации, в том числе копии договора с заявителем на приобретение устройства», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

В ближайшее время соответствующие документы поступят в территориальные отделы Федеральной службы. При этом в Росаккредитации подчеркнули, что идентификационный номер устройства вызова экстренных служб обязательно вносится в договор с заявителем и в графу «Дополнительное оборудование транспортного средства» свидетельства о безопасности автомобиля.

Напомним, на этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки. АО «ГЛОНАСС» одобрило еще пять приморских компаний, которые получат право установки систем вызова экстренных служб на подержанные автомобили, в дополнение к трем другим, сертифицированным ранее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Буратино и Чебурашка могут оказаться в списке запрещенных игрушек на постсоветском пространстве
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Путиным
ЦИК: в парламент Армении проходят четыре партии
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Абэ намерен решительно двигаться к мирному договору с Россией
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь