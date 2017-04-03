Детсад на 120 мест намерены открыть осенью в Волгодонске
Детсад на 120 мест предполагается открыть в Волгодонске в ноябре.
Детсад на 120 мест предполагается открыть в Волгодонске в ноябре.
Согласно информации из официальных источников, строительство дошкольного учреждения началось еще в 2014 году в бывшей станицы Красный Яр, но было заморожено
В настоящее время на стройплощадке работает новый подрядчик. Выполняется укладка труб водопровода, кирпичная кладка, завершаются монолитные работы.
Готовность объекта составляет более 50%. На строительстве освоение более 38 млн рублей — 30% от суммы контракта.
Строительство ведется в соответствии с графиком.