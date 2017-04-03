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10:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Детсад на 120 мест намерены открыть осенью в Волгодонске

Детсад на 120 мест предполагается открыть в Волгодонске в ноябре.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, строительство дошкольного учреждения началось еще в 2014 году в бывшей станицы Красный Яр, но было заморожено из-за тяжелого финансово-экономического положения подрядчика.

В настоящее время на стройплощадке работает новый подрядчик. Выполняется укладка труб водопровода, кирпичная кладка, завершаются монолитные работы.

Готовность объекта составляет более 50%. На строительстве освоение более 38 млн рублей — 30% от суммы контракта.

Строительство ведется в соответствии с графиком.

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