Детсад на 120 мест намерены открыть осенью в Волгодонске

Согласно информации из официальных источников, строительство дошкольного учреждения началось еще в 2014 году в бывшей станицы Красный Яр, но было заморожено из-за тяжелого финансово-экономического положения подрядчика.

В настоящее время на стройплощадке работает новый подрядчик. Выполняется укладка труб водопровода, кирпичная кладка, завершаются монолитные работы.

Готовность объекта составляет более 50%. На строительстве освоение более 38 млн рублей — 30% от суммы контракта.

Строительство ведется в соответствии с графиком.