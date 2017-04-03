В Набережных Челнах формируют реестр обманутых дольщиков

На данный момент реестр состоит из 40 человек. Для того чтобы подать заявление, необходимо позвонить по телефонам: 30−56−80, 30−56−81 и записаться на прием. С собой нужно будет принести все документы, подтверждающие отношения с застройщиком.

Напомним, что ГК «ФОН» не достроено три дома: 65/03; 65/06; 65/10. Общее количество пострадавших 356 человек.

«Исполнительным комитетом ведутся переговоры с крупными городскими застройщиками, которые могли бы взяться за завершение указанных домов», — говорится на сайте мэрии автограда.