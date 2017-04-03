В «Храброво» из-за тумана задерживаются рейсы
В понедельник в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту «Храброво» произошли изменения в расписании полетов.
В понедельник в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту «Храброво» произошли изменения в расписании полетов.
Прибытие рейса «SU 1000» из Москвы (Шереметьево) задерживается до 11:00. Рейс «В2 947» из Минска задержан до 09:30. Также задерживается прибытие рейса «FV/SU 6323» из
Как следствие,
Как заявили в
Актуальную информацию о рейсах можно узнать из онлайн табло на официальном сайте аэропорта или в его справочной службе по телефону: +7 (4012) 610−610, (4012) 300−300.
Напомним, ранее сообщалось, что