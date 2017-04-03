Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Нужно ли ругать чужих детей?
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В США "остроумно подшутили" над Лавровым
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
10:10 (мск), источник: Новый Калининград

В «Храброво» из-за тумана задерживаются рейсы

В понедельник в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту «Храброво» произошли изменения в расписании полетов.

Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе аэропорта.

Прибытие рейса «SU 1000» из Москвы (Шереметьево) задерживается до 11:00. Рейс «В2 947» из Минска задержан до 09:30. Также задерживается прибытие рейса «FV/SU 6323» из Санкт-Петербурга (время задержки не уточняется).

Как следствие, из-за неприбытия воздушных судов задерживается отправка из Калининграда рейсов: «SU 1001» в Москву (Шереметьево), «B2 948» в Минск и «FV/SU 6324» в Санкт-Петербург, отметили в аэропорту.

Как заявили в пресс-службе «Храброво», «по прогнозу улучшение метеоусловий в ближайшие часы не ожидается».

Актуальную информацию о рейсах можно узнать из онлайн табло на официальном сайте аэропорта или в его справочной службе по телефону: +7 (4012) 610−610, (4012) 300−300.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Храброво» более чем в два раза ужесточились требования, связанные с видимостью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Похищение унитаза с гранатой в штанах: дурацкие преступления в Калининграде
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Путиным
ЦИК: в парламент Армении проходят четыре партии
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Абэ намерен решительно двигаться к мирному договору с Россией
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь