В «Храброво» из-за тумана задерживаются рейсы

Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе аэропорта.

Прибытие рейса «SU 1000» из Москвы (Шереметьево) задерживается до 11:00. Рейс «В2 947» из Минска задержан до 09:30. Также задерживается прибытие рейса «FV/SU 6323» из Санкт-Петербурга (время задержки не уточняется).

Как следствие, из-за неприбытия воздушных судов задерживается отправка из Калининграда рейсов: «SU 1001» в Москву (Шереметьево), «B2 948» в Минск и «FV/SU 6324» в Санкт-Петербург, отметили в аэропорту.

Как заявили в пресс-службе «Храброво», «по прогнозу улучшение метеоусловий в ближайшие часы не ожидается».

Актуальную информацию о рейсах можно узнать из онлайн табло на официальном сайте аэропорта или в его справочной службе по телефону: +7 (4012) 610−610, (4012) 300−300.