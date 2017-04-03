«Гламурный адвокат» Валериан Мынзат возвращается

Известный своей тягой к роскошной жизни, адвокат Валериан Мынзат скоро будет на свободе. Ему изменят меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, 4 апреля.

Как сообщил порталу deschide.md глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, расследование этого дела завершено, и скоро все материалы будут переданы в суд.

Валериан Мынзат согласился сотрудничать со следствием, и частично признал вину.

По данным следствия, он обещал клиентке ускорить перевод ее супруга из российской тюрьмы в молдавскую. За это он получил 20 тысяч евро, но обещания не выполнил, а вернул только часть денег.