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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Вупи Голдберг выпустила лекарства с марихуаной для женщин

Голливудская актриса Вупи Голдберг занялась производством лекарств на основе марихуаны, предназначенных для женщин. Об этом пишет Daily Mail.

Таблетки 60-летняя кинозвезда, давно поддерживающая движение за легализацию легкого наркотика, выпустила в сотрудничестве с калифорнийским экспертом по каннабису Майей Элизабет (Maya Elisabeth). Их совместный бренд получил название Whoopi & Maya.

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Голдберг решила производить средства от менструальных болей. Актриса отметила, что данная проблема является серьезной. По ее словам, на создание лекарств ее вдохновили жалобы внучек на ежемесячные недомогания.

Вупи уточнила, что ее продукция — не для тех, кто хочет «кайфануть», поскольку медицинская марихуана не дает такого эффекта. Препараты, по ее словам, будут лишь снимать боль и расслаблять. В коллекцию войдут мази, которые следует наносить на нижнюю часть живота, эликсиры для ванн, капли для добавления в чай. «Косяк — это хорошо, но не все люди могут выкурить его и пойти на работу. А это можно носить в сумочке», — пояснила Голдберг.

По мнению актрисы, Whoopi & Maya — не нишевые продукты. «Эй, эта ниша составляет половину населения Земли», — напомнила звезда.

Сама актриса курит марихуану через вейп и утверждает, что трава помогает ей снимать головные боли, связанные с глаукомой.

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Голдберг — не единственная знаменитость, запустившая продукты с каннабисом. Она пошла по стопам семьи Боба Марли (бренд Marley Natural) и рэпера Снуп Дога (Leafs by Snoop).

По федеральному законодательству США марихуана относится к запрещенным веществам. Хранение даже небольшого количества марихуаны является незаконным. Но более 25 штатов (включая Калифорнию, где базируется Whoopi & Maya), разрешили использовать марихуану в лечебных целях.

Как напоминает Daily Mail, марихуановая индустрия — одна из самых быстро развивающихся в Штатах (рост составляет более 30 процентов в год).

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