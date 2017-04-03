В Челябинской области портится погода: автомобилистам советуют остаться дома

По данным челябинского гидрометцентра, мокрый снег и метели ожидаются в большинстве районах области, скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. Столбик термометра покажет от минус 1 до плюс 4 градусов. Также ожидается небольшая магнитная буря и пониженное атмосферное давление (735−738 миллиметров ртутного столба).

Неустойчивая погода с осадками, низким фоном атмосферного давления и порывистым ветром отрицательно скажется на самочувствии большинства метеозависимых людей. Могут возникнуть головные и сердечные боли, приступы мигрени. Немотивированным усилением депрессивного состояния могут отреагировать лица с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием.

Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует не выезжать без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений.

Если же поездка неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения!

При поездке на дальние расстояния жизненно необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, тёплую одежду. Автовладелец должен быть полностью уверен в исправности машины. Следует уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии. Мобильный телефон также должен быть исправен и заряжен.

Если автомобиль сломался на удалённой от основных трасс, малолюдной дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы. Не рекомендуется покидать машину в условиях ограниченной видимости, при сильном снегопаде, метели.