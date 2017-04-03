В США установили бюст Гагарина

Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, — это большое событие не только для профессионалов, но и для молодежи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи

Игорь Комаров гендиректор госкорпорации «Роскосмос»