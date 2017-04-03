В США установили бюст Гагарина
В торжественной церемонии принял участие гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, а также представители российского посольства.
В торжественной церемонии принял участие гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, а также представители российского посольства.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина установили в
Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, — это большое событие не только для профессионалов, но и для молодежи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи
В торжественной церемонии помимо Комарова приняли участие заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, а также генеральный консул России Сергей Петров и представители российского посольства.