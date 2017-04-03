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12:35 (мск), источник: ТАСС

В США установили бюст Гагарина

В торжественной церемонии принял участие гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, а также представители российского посольства.

Источник: Роскосмос

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина установили в Колорадо-Спрингс (США) в преддверии начала работы 33-о космического симпозиума.

Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, — это большое событие не только для профессионалов, но и для молодежи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи
Игорь Комаров
гендиректор госкорпорации «Роскосмос»

В торжественной церемонии помимо Комарова приняли участие заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, а также генеральный консул России Сергей Петров и представители российского посольства.

Комментарии
2
TURBODED
а когда в России будет установлен бюст Элвиса Пресли ?
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Иван Петров
Пускай в СГА тоже знают, каким он парнем был.
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