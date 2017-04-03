Ради спасения Советского района от пробок изменят схему проезда у ТРЦ «Июнь»

Для спасения Советского района от транспортного коллапса при закрытии на ремонт красноярского Коммунального моста предложено изменить схему движения у ТРЦ «Июнь».

Накануне этот вопрос обсуждался на заседании рабочей гру­ппы по мониторингу ул­ично-дорожной сети Красноярска. Изначально специалисты предложили следующую схему: разрешить потоку машин, которые движутся с ул. Партизана Железняка в центр, поворачивать на перекрестке налево. Однако потом выяснилось, что представители ТРЦ предоставили устаревшие и уже неактуальные данные о количестве транспортных потоков на участке — за 2102 год.

В то же время аналитики напомнили и о грядущем капитальном ремонте Коммунального моста и необходимости учесть, что поток в примерно 1,5 тыс. машин в час утром поедет на Октябрьский мост. В итоге было решено проработать все нюансы и разбить потоки правильно.

Как рассказал Newslab.ru координатор ФАР в Красноярске Егор Фролов, специалисты намерены рассмотреть вопрос об изменении организации­ движения в районе ТР­Ц «Июнь» комплексно. Как только представители бизнеса предоставят новые расчеты, специалисты пересчитают все возможные схемы и выберут самую подходящую.