Новосибирск приютил больше тысячи трудовых мигрантов из КНДР и Китая, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В 2016 году миграционный прирост населения г. Новосибирска увеличился на 2,6 тыс. человек, или на 21% и составил 15 тыс. человек.

«Число прибывших в город составило 52 тыс. человек, из них 34 тыс. человек (66%) — это жители регионов России (в том числе Новосибирской области) и около 18 тыс. человек (34%) прибыли из стран СНГ и других стран», — рассказали статистики.

В миграции из стран дальнего зарубежья отмечается прирост в 1,1 тысячу человек. Это произошло за счет притока трудовых мигрантов из Китая (500 человек) и КНДР (600 человек).

Напомним, население Новосибирской области на 1 января 2017 года составляет 2,77 млн человек.