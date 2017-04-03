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10:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск приютил больше тысячи трудовых мигрантов из КНДР и Китая

В целом миграционный прирост населения в области в 2016 году вырос более чем на 20%, рассказали статистики.

Новосибирск приютил больше тысячи трудовых мигрантов из КНДР и Китая, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В 2016 году миграционный прирост населения г. Новосибирска увеличился на 2,6 тыс. человек, или на 21% и составил 15 тыс. человек.

«Число прибывших в город составило 52 тыс. человек, из них 34 тыс. человек (66%) — это жители регионов России (в том числе Новосибирской области) и около 18 тыс. человек (34%) прибыли из стран СНГ и других стран», — рассказали статистики.

В миграции из стран дальнего зарубежья отмечается прирост в 1,1 тысячу человек. Это произошло за счет притока трудовых мигрантов из Китая (500 человек) и КНДР (600 человек).

Напомним, население Новосибирской области на 1 января 2017 года составляет 2,77 млн человек.

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