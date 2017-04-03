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10:41 (мск), источник: Uralpress.ru

В центре Челябинска появятся новые деревья

В Челябинске на площади Павших революционеров появится 138 новых деревьев, 169 кустарников, а также 4,5 тысячи квадратных метров газона, сообщил в понедельник, 3 апреля, начальник городского управления экологии и природопользования Евгений Крехтунов на аппаратном совещании в мэрии.

Источник: Uralpress.ru

Всего планируется в этом году высадить 3,6 тысяч деревьев на бюджетные средства, и еще примерно столько же — силами социально ответственного бизнеса. Переговоры традиционно ведутся с промышленниками, владельцами ТРК и автозаправщиками.

«Мы соберём торговые сети, которые работают на территории города, попросим вокруг комплексов посадить деревья, — отметил глава города Евгений Тефтелев. — Думаю, они понимают, что таким образом их торговые комплексы будут выглядеть лучше.

По словам Крехтунова, высадка начнется уже в конце апреля. Кроме того, в рамках гарантийных обязательств заново высадят 20% зеленых насаждений, которые не прижились в прошлом году.

Напомним, этой же весной власти города хотят провести инвентаризацию зеленых насаждений в основных «зелёных зонах» города. Такая работа должна проходить раз в 10 лет, однако в столице Южного Урала не проводилась с 1988 года. Сумма, которую чиновники планируют потратить на масштабную работу, пока не уточняется.

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