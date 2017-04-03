Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Две трети случаев рака объяснили невезением
Советник Путина рассказал о главном выводе из акций протеста в РФ
Россиянок отказались обслуживать в мадридском ресторане
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
12Ливни затопили Перу
11:03 (мск), источник: Интерфакс

Россияне назвали Лукашенко приятным человеком и неприятным политиком

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко вызывает у россиян противоречивые эмоции: он симпатичен им как личность, но его политическую позицию они критикуют, сообщает ВЦИОМ.

Источник: Reuters

Так, по сравнению с 2006 годом заметно выросло число респондентов, испытывающих по отношению к Лукашенко положительные чувства: уважение (с 19% до 35%), доверие (с 8% до 17%), еще 17% относятся к нему с симпатией, а 9% — с надеждой.

Среди негативных эмоций преобладает недоверие (12%) и разочарование (6%). Каждому четвертому (24%) Лукашенко безразличен.

Читайте также
Белорусы последовали совету Лукашенко «раздеваться и работать»

В то же время, говоря о своем отношении к Лукашенко как к президенту Белоруссии, 54% россиян сказали, что он им не нравится, но они уважают выбор белорусского народа (в 2008 году так говорили 34%). Еще 27% относятся к нему с симпатией и уважением, а каждый седьмой (12%) считает, что Белоруссии нужен другой президент.

Оценивая политическую позицию белорусского лидера, большинство респондентов (73%) согласились с тем мнением, что Лукашенко — «хитрый политик, поддерживает Россию лишь тогда, кода получает кредиты и скидки на нефть и газ, но на самом деле ведет независимую политику».

О том, что президент Белоруссии последовательно придерживается пророссийской политики, сказали 17% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 8—9 февраля среди 1200 респондентов.

Комментарии
3
Иван Петров
Как человека его не знаю и не хочу, а как политик, он - типичная проститутка.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
TURBODED
Батьку не признал аннексию Крыма...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
pikalor
Та Вы шо? В каком месте оно приятно!?)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко: Россия и Белоруссия могут договориться
3 февраля© Ньюстюб
 Юмористке Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Юмористке Елене Воробей отказали во въезде на Украину
СМИ: ФБР создаст спецотдел для расследования о вмешательстве РФ
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Путиным
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Викторина для водителей: проверь свое чувство юмора Вам нужно понять, существовали ли эти машины или технологии в реальности
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь