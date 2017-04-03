Россияне назвали Лукашенко приятным человеком и неприятным политиком

Так, по сравнению с 2006 годом заметно выросло число респондентов, испытывающих по отношению к Лукашенко положительные чувства: уважение (с 19% до 35%), доверие (с 8% до 17%), еще 17% относятся к нему с симпатией, а 9% — с надеждой.

В то же время, говоря о своем отношении к Лукашенко как к президенту Белоруссии, 54% россиян сказали, что он им не нравится, но они уважают выбор белорусского народа (в 2008 году так говорили 34%). Еще 27% относятся к нему с симпатией и уважением, а каждый седьмой (12%) считает, что Белоруссии нужен другой президент.

Оценивая политическую позицию белорусского лидера, большинство респондентов (73%) согласились с тем мнением, что Лукашенко — «хитрый политик, поддерживает Россию лишь тогда, кода получает кредиты и скидки на нефть и газ, но на самом деле ведет независимую политику».